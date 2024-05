Sì è disputata sul campo di casa l'ottava partita di campionato per la NetSystem Legnano-Bulls. I ragazzi sono usciti dal campo vittoriosi imponendosi per 6-1 sui pari età del Codogno.

Vittoria tennistica per l'under 18 del Legnano baseball

I primi due inning sono stati segnati dall’ottimo lavoro dei lanciatori di entrambe le squadre che hanno lasciato a zero il punteggio. Tutti i ragazzi in campo, interni ed esterni, hanno dato il meglio. Ancora qualche errore e incertezza nel nostro attacco, ma i progressi si vedono. Federico Moschetto hanno confermato agilità e prontezza dietro casa base per tutta la partita.

Il quinto inning si è aperto con un bunt di Riccardo Meringolo che ha spiazzato gli avversari. Veloci rubate e due belle valide di Juan Contreras del Orbe e Mirco La Monica hanno permesso ai padroni di casa di portare a casa 5 punti.