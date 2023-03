Vittoria di soli 2 punti per la Sangio basket di San Giorgio su Legnano contro il Casale nel palazzetto di casa.

Vittoria contro Casale per la Sangiorgese basket

Vittoria sul filo del rasoio per la Sangiorgese basket, che ha molto sofferto prima di avere la meglio di una mai doma Casale. Brutto è stato l'avvio dei blu arancio che hanno pagato probabilmente un approccio un po' troppo soft facendo molta fatica a trovare ritmo in attacco, condizionati dalle tante palle perse e dall'atteggiamento aggressivo dei piemontesi bravi a non permettere ai Draghi di esprimere la propria pallacanestro.

Il merito dei ragazzi di coach Roncari è stato quello di essere riusciti a cambiare registro nella ripresa e forti di una grande difesa di trovare l'energia giusta per portare l'inerzia della partita dalla propria parte e ribaltarla. Successo importantissimo per la Sangio per poter proseguire al meglio il proprio cammino.

Il tabellino

Ltc Sangiorgese Basket - Junior Casale Monferrato 50-48 (13-13; 6-14; 14-12; 17-9)

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso, Cassinerio, Bianchi 8, Bertocco 7, Testa 10, Bloise 8, Biancotto 2, Pesenato 5, Cappelletti 5, Airaghi 5, Cardani n.e, Mana n.e

Coach: Roncari

Junior Casale Monferrato: De Ros 4, Jovanovic 8, Riva 8, Staffieri 6, Avonto 3, Geraci, Apuzzo 2, Raitieri, Negri 5, Saladini 12

Coach: Cristelli