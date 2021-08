Vittima di incidente in Thailandia: Fabio è tornato a casa

E' tornato a casa Fabio Inglesi, l'abbiatense 48 enne che era stato vittima di un incidente in Thailandia a giugno. Dopo due mesi di come e l'appello dei familiari per aiutarlo, finalmente è stato rimpatriato, giovedì 12 agosto.

Fabio è tornato a casa

Il 44enne ha finalmente ripreso a respirare e quindi è stato possibile riportarlo a casa in aereo con una equipe medica Thailandese. E' stato trasferito al San Matteo di Pavia, dopo alcuni scali aerei necessari. «Lo abbiamo solo intravisto, purtroppo - racconta la sorella Livia - A causa del covid non ci è consentito avvicinarci. Tra qualche giorno finirà la quarantena e gli staremo vicini". Presto verrà spostato all’ospedale Maugeri.

Condizioni critiche

Fabio dovrebbe essere fuori pericolo, sono molti gli esami che in questi giorni stanno eseguendo per capire l’entità di eventuali danni. Al momento non dovrebbe essere capace di intendere e volere, ha una protesi importante alla testa e tra circa un mese dovrà subire un nuovo intervento.