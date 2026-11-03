Violento scontro auto moto sulla Statale 526

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Grave incidente sulla Strada Statale 526 nel tratto al confine tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano. Un violento scontro tra un auto e una moto. Mancavano dieci minuti alle 16 di lunedì 2 novembre 2026 quando, seconda una prima ricostruzione, un auto si dirigeva in direzione Robecco, ha frontalmente impattato con una motociclista che proveniva in direzione opposta da Robecco verso Abbiategrasso. A far luce sulla dinamica dell’incidente saranno i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Impatto violento

L’impatto è stato violento, il biker , un uomo di 72 anni, è stato sbalzato dalla sella di parecchi metri prima di ricadere rovinosamente a terra procurandosi diversi traumi. Sul luogo dell’incidente la centrale operativa dei soccorsi ha inviato in codice rosso un ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso da Como, la Polizia Locale di Robecco , i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il traffico sulla direttrice che collega Robecco ad Abbiategrasso è stato deviato per permettere i soccorsi in sicurezza. La chiusura del tratto di statale ha provocando lunghe code e pensati disagi sul normale scorrimento veicolare. Solo nel tardo pomeriggio il traffico è tornano alla normalità e la strada riaperta alla circolazione dei mezzi.

Trauma cranico e arto superiore

Il motociclista, classe 1954, dopo l’impatto era cosciente, i sanitari giunti sul posto lo hanno stabilizzato prima di organizzare il trasporto in elicottero per trauma cranico e arto superiore all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Conducente e passeggera dell’auto sono stati visitati dai soccorritori ma non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Una strada tristemente nota per la sua pericolosità, teatro di diversi gravi incedenti. Solo nel mese di agosto 2026 un 57enne a bordo della sua motocicletta ha perso la vita solo qualche centinaio di metri più avanti dal luogo dell’incidente di oggi dopo un devastante scontro con un’auto.