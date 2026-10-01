Villa Rusconi sarà sede di attività per minori disabili: la novità a Rescaldina.

Villa Rusconi sarà sede di attività per minori disabili

Il Comune di Rescaldina ha sottoscritto una nuova convenzione per la gestione di Villa Rusconi, storico immobile che sorge in via Da Giussano: gran parte dei locali dell’immobile sono stati affidati alla cooperativa sociale Agres che, come da suo statuto, persegue fini sociali ed educativi finalizzati al sostegno delle persone con disabilità. Valido da settembre 2026 fino all’agosto 2029 e prorogabile per ulteriori tre anni, l’accordo prevede l’affidamento della struttura ad Agres, selezionata tra associazioni, enti e soggetti no profit attivi nel sociale e nell’educazione che hanno aderito alla manifestazione di interesse. La convenzione nasce con l’obiettivo di promuovere attività socio-educative rivolte, in particolare, a minori non disabilità: Villa Rusconi diventerà quindi uno spazio organizzato e accessibile, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, con attività di aggregazione, socializzazione e sviluppo delle autonomie personali. Previsti anche servizio di counseling per il sostegno alle famiglie e momenti di confronto tra operatori specializzati.

Le parole dell’assessore

“Con questa convenzione confermiamo il nostro impegno a favore dell’inclusione e del sostegno alle persone con disabilità, offrendo loro un luogo sicuro e attrezzato dove sviluppare progetti concreti e di valore sociale contestualmente alla soddisfazione di un importante bisogno sociale – dichiara l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo – Ulteriormente con la manutenzione di cui la cooperativa si occuperà, perseguiamo l’obiettivo di garantire un intervento manutentivo progressivo dello stabile nonchè la valorizzazione del patrimonio comunale”.