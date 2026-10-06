Via Settembrini diventa a senso unico verso Arese

Prenderanno il via martedì prossimo, 13 ottobre, le manutenzioni straordinarie di circa 200 metri di guard rail in via Settembrini nella frazione di Passirana di Rho.
Un progetto che consentirà di aumentare il grado di sicurezza del tratto di strada. Gli interventi prevedono la rimozione della barriera stradale attualmente esistente, ormai molto ammalorata; la realizzazione di una trave interrata a sostegno della nuova barriera stradale e la posa del nuovo guard rail.
Via Settembrini diventa a senso unico di circolazione in direzione di Arese
«Per poter svolgere le lavorazioni – affermano dall’ufficio tecnico del Comune – si dovrà installare un cantiere che interferirà con la viabilità abituale dal momento che il cantiere occuperà una intera corsia di via Settembrini, per tutta la lunghezza del tratto coinvolto. Via Settembrini diventa a senso unico di circolazione in direzione di Arese nella corsia libera dal cantiere. chi deve viaggiare in direzione di Rho centro, incontrerà il divieto di transito e la strada chiusa.
Il traffico per chi arriva da Arese verrà deviato, le opere dovrebbero durare fino al 12 dicembre
Il traffico verrà deviato sulle vie Casati e Sirtori. I lavori dovrebbe concludersi entro il 12 dicembre. Il transito del Trasporto Pubblico Locale non subirà variazioni di percorsi.