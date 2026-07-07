Via Lainate: Il cantiere Cap si sposta a Nord del Sempione

A partire da giovedì il cantiere Cap avviato lungo via Lainate a Rho si sposterà a nord della Strada Statale 33 del Sempione.

I lavori partiti a fine febbraio permetteranno di portare acqua potabile nelle case a partire dai nuovi pozzi realizzati in via Lainate

I lavori sono partiti a fine febbraio, gestisti dal gruppo Cap per realizzare una nuova linea della rete idrica, che permetterà di portare acqua potabile nelle case a partire dai nuovi pozzi realizzati in via Lainate. lavori stanno interessando un lungo tratto, dal Santuario dell’Addolorata con affaccio su corso Europa fino al quartiere di Cascina Fara. Da mercoledì 10 giugno il cantiere di CAP su via Lainate occupa il tratto tra via Sila-Sicilia e la Strada Statale 33 del Sempione, con chiusura degli incroci di via Sicilia e via Calabria.

Da giovedì con una settimana di anticipo il cantiere interesserà il tratto di via Lainate a nord della Statale 33 verso il Comune di Lainate

Da giovedì 9 luglio, con una settimana di anticipo sul crono-programma, il cantiere interesserà il tratto di via Lainate a nord della Statale 33 verso il Comune di Lainate: questo comporterà l’istituzione del senso unico in direzione sud, nel tratto compreso tra la strada vicinale di Cascina Fara, fino al Sempione. Il cantiere è stato organizzato in sei diverse fasi per affrontare di volta in volta tratti di strada di circa 100-200 metri ciascuno, con riduzione della carreggiata a una sola corsia e sensi unici provvisori.

Quella che inizierà giovedì sarà la quinta fase. Il cantiere si protrarrà fino al 6 settembre

Quella che inizierà a breve sarà la quinta fase. Il cantiere si protrarrà fino al 6 settembre. Il trasporto pubblico risulterà deviato lungo via Ratti come già avviene per le precedenti fasi di lavorazioni.

Verrà istituito il senso unico di marcia veicolare su Via Lainate – direzione sud – nel tratto di strada compreso tra strada vicinale di accesso a Cascina Fara e la Statale 33 del Sempione; in quello stesso tratto la carreggiata lungo via Lainate si restringe e il limite di velocità diventa a 30 chilometri orari. Infine, per il periodo di tempo indicato viene revocato il divieto di transito ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate su Via Ratti (direzione nord) all’intersezione con la Statale 33 del Sempione.