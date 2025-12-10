Ventisei nuovi infermieri laureati nella sezione del corso di laurea attivo a Rho

Ventisei nuovi infermieri si sono laureati nei giorni scorsi nella sezione del Corso di Laurea a Rho. Nel corso di un momento di festa nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho gli studenti e le studentesse hanno illustrato il lavoro svolto e il risultato interessante per ciò che riguarda soprattutto il rapporto di collaborazione e comunicazione tra le strutture pubbliche e il territorio.

Tra tutte le tesi presentate, selezionate sei per la tipologia di studio e per la ricerca in ambiti inesplorati

Hanno raccontato quali sono, secondo i loro studi, gli ambiti innovativi all’interno della professione. Tra tutte le tesi presentate durante l’anno accademico 2024-2025 ne sono state selezionate sei per la tipologia di studio e per la ricerca in ambiti inesplorati per ciò che attiene la professione. Tra queste: «Disamina sulle cartelle con pazienti affetti da SLA», «Controllo dei carrelli di emergenza intraospedaliera delle unità operative», «Disposizioni anticipate di trattamento». Annalisa Alberti, direttrice didattica del Corso di Laurea, ha ricordato agli studenti e alle studentesse che, al di là delle innovazioni tecnologiche, il «core» dell’infermieristica è la relazione con la persona, relazione che rimane e rimarrà sempre l’elemento fondante della cura.

Il direttore Marco Bosio: “I nostri studenti hanno conseguito il diploma di laurea con successo”

Alla cerimonia presente anche il Direttore Generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio, che ha dichiarato «La carenza di infermieri è una delle principali emergenze del sistema sanitario nazionale. I nostri studenti hanno conseguito il diploma di laurea con successo: l’augurio è che possano continuare il loro percorso nelle nostre strutture. A loro le nostre congratulazioni e i migliori auguri per la carriera professionale».