Venerdì i funerali di Italo Biella

Si terranno venerdì alle ore 15 in chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Filippo i funerali di Italo Biella, presidente onorario della Pro Loco di Cornaredo.
Italo Biella
Il cornaredese è mancato nella serata di lunedì 8 dicembre, all’ospedale di Magenta. Aveva 90 anni. Così lo ricorda Luciano Bassani, ex sindaco ed attuale presidente del gruppo di promozione locale del territorio cornaredese.
Il ricordo della Pro loco
Se quest’anno la Pro loco ha festeggiato i 30 anni di attività lo deve ad Italo, che nel lontano 1995 , insieme a me ed altri, ha fondato la Pro loco. Non solo, ha anche il merito di essere il cofondatore della Biblioteca di Cornaredo. Poteva quindi vantare il possesso delle 2 tessere nr. 1 . Per più di vent’anni Italo è stato il punto di riferimento delle attività della Pro loco : sempre attivo, pronto a sperimentare nuove iniziative, amante delle arti e della via vita. Lo ricorderemo sempre come una persona di animo buono e pronta ad aiutare tutti, a dare consigli ed a fare tesoro delle esperienze maturate nel corso della vita. Ci lascia una persona di grande umanità, ci lascia un caro amico.
Corniolo d’Oro 2015
Co-fondatore e Presidente per oltre vent’anni dell’Associazione Pro Loco Cornaredo, sin dalla sua nascita nel 1995, Italo Biella ha saputo coniugare modernità e tradizione, sostenendo con spirito innovativo ogni nuova iniziativa. La sua tenacia, la perseveranza e l’inesauribile passione hanno contribuito in modo determinante alla crescita e alla vitalità dell’associazione. Nel 2015 è stato insignito del Corniolo d’Oro per il suo straordinario impegno a favore della comunità, del territorio e dei cittadini del Comune di Cornaredo. Persona intraprendente e di ampie vedute, è stato particolarmente apprezzato per la squisita cortesia e il grande senso di altruismo che lo hanno sempre contraddistinto. Oltre al suo impegno nella Pro Loco, è stato anche cofondatore della Biblioteca di Cornaredo, dimostrando costantemente attenzione e dedizione verso la cultura e il bene comune. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, ricordando con gratitudine il suo prezioso contributo alla vita della nostra comunità.