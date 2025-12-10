Venerdì i funerali di Italo Biella

Co-fondatore e Presidente per oltre vent’anni dell’Associazione Pro Loco Cornaredo, sin dalla sua nascita nel 1995, Italo Biella ha saputo coniugare modernità e tradizione, sostenendo con spirito innovativo ogni nuova iniziativa. La sua tenacia, la perseveranza e l’inesauribile passione hanno contribuito in modo determinante alla crescita e alla vitalità dell’associazione. Nel 2015 è stato insignito del Corniolo d’Oro per il suo straordinario impegno a favore della comunità, del territorio e dei cittadini del Comune di Cornaredo. Persona intraprendente e di ampie vedute, è stato particolarmente apprezzato per la squisita cortesia e il grande senso di altruismo che lo hanno sempre contraddistinto. Oltre al suo impegno nella Pro Loco, è stato anche cofondatore della Biblioteca di Cornaredo, dimostrando costantemente attenzione e dedizione verso la cultura e il bene comune. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, ricordando con gratitudine il suo prezioso contributo alla vita della nostra comunità.