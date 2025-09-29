Uno stagno al Wwf per ricordare Alessio Moroni

Parenti, amici e cittadini comuni al lavoro all'oasi di Vanzago per riqualificare e allestire lo stagno

Una nuova rana rossa nell’oasi del Wwf di Vanzago. Una rana speciale che portale il nome di Alessio Moroni giovane vanzaghese, ex nuotatore della Dds di Settimo Milanese, morto in un incidente stradale il 17 aprile del 2024. Alessio era in sella alla sua moto stava percorrendo la via Mattei a Rho quando arrivato all’incrocio con la via Fermi è stato travolto da una macchina.

“Abbiamo deciso di finanziare uno stagno, qui ritroviamo Alessio”

Quando abbiamo scoperto che anche qui all’oasi di Vanzago stavano lavorando sulla ripopolazione della Rana Rossa Lataste in Lombardia – afferma papà Luca – con la realizzazione di alcuni stagni abbiamo deciso di finanziarne uno. Qui ritroviamo Alessio che proprio nell’oasi del Wwf, quando era uno studente, ha passato diverse settimane durante le vacanze estive e quelle di Pasqua.

Tanti amici al lavoro per riqualificare la zona attorno allo stagno

Insieme alla famiglia di Alessio a Vanzago c’erano anche tanti amici. Stivali di gomma, guanti, vasetti con piante palustri e non, carriole, rastelli e altri attrezzi, guidati da Andrea Longo, direttore dell’oasi e Massimiliano De Rosa, esperto nella tutela e conservazione della fauna protetta, hanno riqualificato e allestito lo stagno per la Rana di Lataste, Una rana della pianura Padana a rischio d’estinzione. Lo hanno fatto nel giorno in cui Alessio avrebbe compiuto 22 anni.

Lo stagno è solamente uno dei tanti progetti che si vogliono portare avanti in nome di Alessio

Entro la fine dell’anno apriremo una associazione che si chiamerà “Un abbraccio per Alessio” e lavoreremo sulla sicurezza stradale e sul supporto dei genitori che molto spesso vengono dimenticati, abbiamo bisogno che le istituzioni si rendano conto che si sono dei genitori che hanno perso un figlio e hanno delle esigenze.