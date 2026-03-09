Lo sportello sarà gestito da volontari dell’associazione «Giocatori Anonimi» con i quali è stata avviata una collaborazione da parte di Sercop, Intrecci e del Comune di Rho

Uno Sportello d’ambito per accogliere chi affronta il problema del gioco d’azzardo Un servizio rivolto alle persone che si trovano in una situazione di fragilità e di difficoltà causata dal gioco d’azzardo, al fine di informarli, supportarli e indirizzarli verso le strutture e i professionisti competenti a risolvere i loro problemi.

Sportello gratuito aperto ogni giovedì mattina in Auditorium e la sera al centro anziani di Passirana

Uno sportello gratuito, avviato in fase sperimentale per un anno, è gestito attraverso una progettazione partecipata. Un servizio gestito da Ser.Co. P, Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, Comune di Rho, Cooperativa Intrecci, Ats Milano e Asst Rhodense. ciascuno con ruoli e compiti specifici ma con obiettivi comuni e condivisi. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì mattina dalle 10 alle 13 all’auditorium comunale di via Meda e ogni giovedì sera, dalle 21 alle 23 al centro anziani della frazione di Passirana in via Sant’Ambrogio 6. Lo sportello sarà gestito da volontari dell’associazione «Giocatori Anonimi» con i quali è stata avviata una collaborazione.

Lo spazio di Passirana diventerà anche una sede dei “Giocatori Anonimi”

Lo spazio, ricavato grazie alla disponibilità dell’Associazione cittadini per Passirana, diventerà sede dei Giocatori Anonimi, che da tempo chiedevano un luogo di incontro a Rho. Lo sportello è gratuito, vi si accede liberamente, non è necessaria alcuna prescrizione medica e garantisce il rispetto della privacy. Il Comune di Rho, con l’assessore alla Legalità Nicola Violante, ha avviato un Patto di comunità sottoscritto da oltre 60 realtà cittadine e dal 2023 organizza iniziative a contrasto del gioco d’azzardo patologico.