Unità e responsabilità per rilanciare il presidio ospedaliero di Rho. A chiederlo Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, consigliere di Città Metropolitana di Milano.

I numeri dimostrano che, nonostante le difficoltà e i lavori, l’Ospedale di Rho continua a crescere in termini di attività e servizi

“I numeri dimostrano che, nonostante le difficoltà e i lavori in corso, l’Ospedale di Rho continua a crescere in termini di attività e servizi. Più ricoveri, più prestazioni ambulatoriali, investimenti importanti già avviati e altri programmati: segnali concreti che indicano una direzione precisa. Ma oggi serve un passo in più, serve responsabilità e soprattutto unità”.

Oltre 59 milioni di euro di investimenti tra ospedale e distretto

“Parliamo di oltre 59 milioni di euro di investimenti tra ospedale e distretto, con interventi rilevanti sul Pronto Soccorso, sulla sicurezza delle strutture, sui reparti e con nuovi servizi territoriali come la Casa di Comunità. A questi si aggiungono investimenti tecnologici e un incremento del personale. È una base solida su cui costruire il futuro della sanità rhodense”.

“La sanità non è terreno di scontro politico. L’unico obiettivo deve essere garantire cure efficienti e di qualità”

“Proprio per questo – proseguono – non possiamo permetterci divisioni. La sanità non è terreno di scontro politico. L’unico obiettivo deve essere garantire cure efficienti e di qualità”. Cecchetti e Colombo evidenziano anche le criticità: “Il calo delle nascite, la necessità di completare gli interventi in corso e il continuo bisogno di investire in personale e tecnologie sono temi concreti che vanno affrontati con serietà, senza propaganda ma con spirito costruttivo”.

“L’Ospedale di Rho può contare su eccellenze importanti, dalla cardiologia all’oncologia”

“L’Ospedale di Rho può contare su eccellenze importanti, dalla cardiologia all’oncologia, fino ai percorsi dedicati come la Breast Unit e i centri di riferimento nazionali. Questo patrimonio va difeso e rafforzato”.

“Chiediamo a tutti i rhodensi, alle istituzioni, alle associazioni e alle forze politiche di fare squadra”

Infine, l’appello alla città: “Chiediamo a tutti i rhodensi, alle istituzioni, alle associazioni e alle forze politiche di fare squadra. Difendere e rilanciare il nostro ospedale significa difendere la salute del territorio. È una responsabilità di tutti” concludono gli esponenti della Lega.