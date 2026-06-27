Un’estate all’insegna del cabaret, ecco il programma

Un’estate all’insegna del cabaret a Cerro Maggiore, ecco il programma.

Un’estate all’insegna del cabaret

Un’estate all’insegna del cabaret a Cerro Maggiore. All’interno del calendario dell’edizione 2026 della rassegna di eventi “CerroEstate”, l’Amministrazione comunale propone infatti una serie di serate dedicate al cabaret, pensate per offrire ai cittadini occasioni di intrattenimento gratuito e di qualità.

Gli appuntamenti si terranno alle 21 nel cortile del municipio (trasferimento all’auditorium comunale in caso di maltempo) .Il primo appuntamento di venerdì 4 luglio 2026 porterà a Cerro Pino Campagna, volto amatissimo della comicità italiana e protagonista di diverse trasmissioni televisive: una serata pensata per aprire nel migliore dei modi il calendario del cabaret estivo, con uno spettacolo capace di coinvolgere tutte le generazioni. Il programma proseguirà poi sabato 11 luglio 2026 con “La paura fa 50!”, spettacolo di cabaret con Gianpiero Perone. Venerdì 17 luglio 2026 ci sarà il format “Comedy Ring Cabaret”, con Senso d’Oppio, Mauro Villata e Bruce Ketta. Sabato 25 luglio 2026 sarà invece protagonista Stefano Chiodaroli, altro nome noto del panorama comico nazionale.

A chiudere questo percorso dedicato alla comicità sarà poi il grande appuntamento di lunedì 3 agosto 2026, in occasione della Fiera di San Francesco, con “Piano B”, serata di cabaret con Beppe Braida e Max Cavallari.

Le parole dell’assessore

“Con CerroEstate 2026 vogliamo continuare a costruire un’offerta culturale e di intrattenimento capace di parlare a tutti – dichiara l’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie – Le serate di cabaret vanno esattamente in questa direzione: portano leggerezza, sorrisi e voglia di stare insieme, ma soprattutto riportano le persone a vivere gli spazi della nostra comunità. Abbiamo scelto artisti conosciuti, capaci di richiamare pubblico e di regalare momenti piacevoli a cittadini di tutte le età. Il primo appuntamento con Pino Campagna sarà una bellissima occasione per inaugurare questa parte della rassegna con energia e partecipazione. Anche questo significa fare cultura: creare occasioni concrete per incontrarsi, sorridere e tornare a far vivere il paese. Con queste proposte, CerroEstate 2026 conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire un calendario estivo vario, gratuito e partecipato, capace di unire musica, spettacolo, cabaret, tradizione e momenti di socialità. Un’estate pensata per tutti, nel cuore di Cerro e di Cantalupo”.