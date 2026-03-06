Un’Agorà in piazza Marinai d’Italia: Rho costruisce il futuro con i cittadini

La città di Rho prepara una Agorà in piazza Marinai d’Italia, nel quartiere che fa capo alla chiesa parrocchiale di San Paolo, accanto al liceo “Clemente Rebora”, a Villa Burba, alle scuole secondarie di primo grado “Bonecchi”.

L’area potrebbe essere riqualificata e trasformata con le indicazioni dei cittadini

Quest’area, che il giovedì mattina è sede di mercato settimanale e vede al suo interno il monumento ai Marinai d’Italia, potrebbe essere trasformata, seguendo le indicazioni che i residenti e quanti la frequentano stanno fornendo rispondendo a un questionario somministrato ai cittadini.

Due incontri per condividere con i cittadini i risultati ottenuti

Il questionario è stato diffuso al mercato, tramite gli esercizi commerciali della zona, attraverso i canali social del Comune, facendo così partire un percorso partecipativo, propedeutico alla progettazione. “Un modo afferma l’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini – per raccogliere idee, spunti, bisogni. Ora sono previste due tappe. Un laboratorio di progettazione partecipata che si terrà giovedì 12 marzo alle 20.30 a Villa Burba in Sala Camino e un evento pubblico di restituzione del lavoro, è previsto mercoledì 1 aprile alle 21 nella Sala Convegni di Villa Burba, per terminare il percorso e trarre insieme le conclusioni.

Sicurezza, vivibilità verde, pulizia e percorsi pedonali, le domande del questionario

Il questionario chiede (oltre a informazioni sul modo di vivere quello spazio oggi da parte dei singoli cittadini coinvolti) quali siano gli aspetti positivi o problematici dell’area e le potenzialità che si intravedono. Si parla di sicurezza, vivibilità, verde, pulizia, percorsi pedonali. Di aspettative e desideri, spesso legati alla presenza di giochi per i bambini o di attrezzi per l’attività fisica.