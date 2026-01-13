Magenta si prepara a vivere l’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in qualità di Organizzazione Partner Sostenitrice e, in questi termini Confcommercio Alto Magentino, ha sottoscritto un accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 per consentire alle imprese associate di esporre una vetrofania ufficiale dedicata all’evento olimpico.

Una vetrofania delle olimpiadi per i negozi del magentino

L’iniziativa, aperta a tutte le attività iscritte, ha l’obiettivo di costruire il miglior contesto p­ossibile per un evento di straordinaria rilevanza per il territorio, contribuendo a “colorare” i Comuni con l’identità di Milano Cortina 2026.

La vetrofania, un adesivo 15×15 cm realizzato appositamente da Fondazione Milano Cortina 2026, riporta i loghi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Fan26, oltre a un QR code che rimanda alla piattaforma Fan26, la community digitale ufficiale di Milano Cortina 2026. Attraverso il QR code, cittadini, visitatori, appassionati e, pertanto, tutti i clienti affezionati o potenziali degli esercizi commerciali che intenderanno aderire, potranno accedere a contenuti interattivi ed esperienze digitali legate al mondo dei Giochi Invernali prendendo immediata visione di tutte le attività programmate sul territorio ma anche le opportunità legate all’acquisto dei biglietti delle gare.

Le parole del sindaco Del Gobbo

Il Comune di Magenta ha accolto con grande favore l’iniziativa e l’invito alla definizione di questa collaborazione da parte di Confcommercio Alto Magentino. Il Sindaco Luca Del Gobbo esprime il proprio plauso per il progetto. ‘’Rafforza il legame tra istituzioni, associazioni di categoria e tessuto economico locale, sottolineando come la partecipazione attiva delle attività commerciali contribuisca a rendere la città protagonista del percorso di avvicinamento a Milano Cortina 2026’’.

Un entusiasmo reso ancora più significativo dal fatto che mancano pochi giorni al passaggio della Fiamma Olimpica, che interesserà anche la città di Magenta: l’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio, un momento simbolico di grande valore che rafforza il ruolo del territorio all’interno del grande evento olimpico.

Le parole del direttore Ganzebi