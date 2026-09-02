Una ripresa da sostenere, il punto di Confcommercio Alto Magentino

Molto interessanti i dati che in questi giorni la Commissione Bilancio della Camera ha diffuso circa l’andamento del commercio e delle vendite soprattutto perché la fotografia fornita percorre trasversalmente i principali comparti produttivi, tra i quali registra un particolare livello di crescita il commercio al dettaglio.

“Dati confortanti quelli che verifichiamo che, in ogni modo, come rimarcato dalla stessa Commissione di Governo, devono essere letti con equilibrio – sottolinea il Segretario Confcommercio Alto Magentino, Simone Ganzebi – Non significa, infatti, necessariamente, che si assista ad uno stravolgimento numerico delle attività del settore con volumi sostanziali di nuove aperture quanto, piuttosto, che gli imprenditori del settore stanno affrontando e programmando i propri interventi nei prossimi mesi con un livello di fiducia maggiore”.

Distretti del Commercio e il banco di prova di settembre

È proprio sulla scorta di questo moto favorevole, in uno scenario generale che rimane comunque ancora decisamente complesso che, Confcommercio Alto Magentino, invita le Amministrazioni Comunali a dare corpo, insieme alla Associazione di Via Volta a Magenta, a quei percorsi di sostegno ed affiancamento alle imprese che oggi passano anche attraverso i Distretti del Commercio e le iniziative condivise che questi interventi sul territorio potranno generare.

Smaltito il periodo vacanziero o post-vacanziero, infatti, bisognerà investire e sostenere questo andamento in quello che è il vero e proprio “banco di prova” del commercio, ovvero quei mesi, a partire da questo Settembre, nei quali le famiglie e i lavoratori, dovranno avere a che fare con le spese legate al rientro dalle ferie, le spese per la casa e quelle per la scuola.

Un circuito virtuoso tra imprese e clientela

“Insieme alle Amministrazioni Comunali, all’interno delle Cabine di Regia dei Distretti si potranno generare dei veri e propri percorsi di valorizzazione del tessuto commerciale ed imprenditoriale locale accompagnando le famiglie, la cittadinanza e, più in generale, la clientela, ad indirizzare i proprio acquisti in quelle attività e negozi che offrono un rapporto ideale tra prezzo e qualità del prodotto – evidenzia il Segretario Ganzebi – dando corpo ad un vero e proprio «circuito virtuoso» grazie al quale verranno riconosciuti gli Imprenditori che investono nei propri spazi, nei servizi e nel livello qualitativo dei prodotti e servizi proposti alla clientela che, con prezzi corretti e le competenze che ogni titolare è nella condizione di garantire, sicuramente riconoscerà ed apprezzerà”.

La scelta dei prodotti da acquistare, l’individuazione di una insegna piuttosto che un’altra, la capacità di riconoscere qualità e caratteristiche dei prodotti e dei servizi da acquistare diviene un vero e proprio approccio culturale non solo al commercio, ma più in generale allo shopping, che sia quello che quotidianamente si fa per acquistare i bene primari sia quello del fine settimana. In questo modo, comprare prodotti e servizi di qualità, anche risparmiando, diviene un investimento ideale che, seppur comportando ovviamente un maggior tempo da dedicare alle proprie scelte – non limitate ad acquisti lampo caratterizzati dal mero singolo utilizzo o dal minor prezzo – genererà un crescente livello qualitativo della domanda che comporterà, idealmente, una crescita del livello di offerta del tessuto commerciale locale, valorizzando passione, competenze ed attenzioni al cliente. In questo scenario Confcommercio Alto Magentino c’è.