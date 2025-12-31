Una nuova auto per i volontari di Fili d’Argento

Grazie alle donazioni di alcuni cittadini e di una azienda della zona i volontari di Fili d’Argento hanno una nuova auto che permetterà loro di di accompagnare gli anziani soli, che necessitano di passaggi per visite e terapie negli ospedali o nei centri specialistici della zona.

Il nuovo mezzo benedetto dal padre Barbieri alla presenza del presidente Bonato e dell’assessore Bianchi

Un nuovo mezzo che nei giorni scorsi è stato benedetto da padre Gianfranco Barbieri, degli Oblati del Santuario alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Paolo Bianchi , del presidente dell’associazione rhodense Gianroberto Bonato e della storica segretaria di Fili d’Argento Nadia Gallitognotta.

L’associazione collabora da anni con il Comune fornendo un servizio importante per la comunità

L’associazione collabora da anni con il Comune, con i suoi volontari, fornendo un servizio importante per la comunità. Dal gruppo, che ha sede nell’ambito del Centro Anziani Stella Polare di via Buon Gesù, parte ora un appello ai rhodensi: si cercano volontari, dotati di patente B, con tempo libero da mettere a disposizione. «Servono forze nuove a supporto dei tanti che, da anni, mettono a disposizione il loro prezioso tempo al servizio di persone anziane o invalide o malate, che non possono contare su parenti o amici – afferma il presidente Bonato – E’ bene accetto anche chi può darsi da fare soltanto una volta a settimana, ogni aiuto è fondamentale per gestire tutti i servizi».

I servizi del 2025, fino al termine del mese di ottobre, sono stati 5.295

I servizi del 2025, fino al termine del mese di ottobre, sono stati 5.295. Ben 1.526 le visite specialistiche, 943 le uscite per prendere appuntamenti al Cup, 648 per le terapie, 614 le uscite per consegna o ritiro degli esiti degli esami. Inoltre gli utenti sono aumentati rispetto all’anno precedente arrivando a quota 1.046. «Facciamo nostro l’appello di Fili d’argento – afferma l’assessore Bianchi – Cerchiamo volontari perché, con l’aumento delle persone anziane, crescono anche i bisogni. E l’accompagnamento di anziani, malati e persone con disabilità per visite ed esami è un servizio davvero importante».