Una grande festa dei nonni e delle nonne: l’evento si è svolto a Cerro Maggiore.

Una grande festa dei nonni e delle nonne

Un pomeriggio di grande partecipazione, con bambini, famiglie e nonni a godersi un pomeriggio di festa, con lo spettacolo di magia, che ha incantato i più piccoli coinvolgendoli sul palco, e, quindi, con la premiazione dei migliori disegni realizzati dagli alunni delle scuole elementari sul tema dei nonni. Grande festa quella che si è svolta domenica 4 ottobre 2026 nella sede dell’associazione Il Quadrifoglio (Centro anziani) di Cerro Maggiore.

Momento di particolare commozione è stata la consegna dei riconoscimenti alle nonne e ai nonni benemeriti da parte delle autorità comunali. Sono state premiate tutte le nonne: Adele Borsani, Maria Grazia Bruscagin, Cesarina Cressani, Alberta Lavazza e Graziella Pinato.

Le parole dell’assessore

“Un grazie di cuore va all’Associazione Il Quadrifoglio ed ai volontari che con passione, impegno e spirito di servizio hanno ideato e organizzato l’evento.

Un ringraziamento speciale va alle scuole primarie di Cerro e Cantalupo, alle insegnanti e ai bambini, che con i loro disegni hanno dato voce ai sentimenti verso i nonni – il commento dell’assessore ai Servizi sociali Sara Mutti – Il loro lavoro ha reso la festa ancora più bella e ha ricordato quanto sia importante coltivare il dialogo tra le generazioni. La festa ci ricorda che una comunità cresce quando sa ascoltare e valorizzare chi l’ha costruita, e quando affida ai più piccoli il compito di custodirne la memoria”.

