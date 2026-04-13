Un nuovo campo da calcio sintetico

Sarà realizzato grazie a uno stanziamento di Regione Lombardia e a fondi messi a disposizione dal Comune

Crescono da 30 a oltre 33 milioni di euro le risorse previste dal bando regionale dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi lombardi. L’incremento è previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale nei giorni scorsi che aumenta la dotazione di ulteriori 3,1 milioni di euro che saranno assegnati a fondo perduto. Fondi, per un importo di 278mila euro, assegnati anche all’Amministrazione comunale di Arese che li userà per per il rifacimento in sintetico del campo dal calcio del centro sportivo comunale.

Ai fondi regionali l’Amministrazione aggiungerà 681mila euro per per un intervento complessivo di 960mila euro

«Ai fondi regionali – afferma il sindaco Luca Nuvoli – aggiungeremo come Amministrazione comunale una cifra pari a 681mila euro per per un intervento complessivo di 960mila euro. Al di là delle cifre, questo è un altro importante intervento per migliorare e riqualificare il nostro centro sportivo che vede continui e costanti investimenti, ricordo gli oltre 300 mila euro per la buca della ginnastica artistica, il rifacimento del campo da basket oltre ai lavori per la nuova piscina».

L’inizio dei lavori per il rifacimento del campo è previsto entro la prossima estate

L’inizio dei lavori per la realizzazione del campo in sintetico è prevista entro l’estate. Oltre al campo di Arese, Regione Lombardia ha stanziato fondi per altri 97 progetti. «Ogni euro messo a disposizione dalla Regione ha prodotto un valore triplo, contribuendo così a lasciare un patrimonio duraturo riqualificato alle comunità – ha affermato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – Il bando ha registrato una risposta straordinaria da parte dei Comuni».