Un boato, poi il buco nel muro dello stadio: indagini in corso

Un gesto senza senso, scriteriato, ha interrotto la tranquillità della partita di calcio tra Magenta e Pavia in scena allo stadio comunale di Magenta nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre.

Alcuni ignoti hanno sfondato il muro di cinta dello stadio durante l'intervallo della gara del campionato d'Eccellenza. Una situazione sulla quale indagano i Carabinieri, presenti alla partita e che subito sono intervenuti.

Al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma sembrerebbe secondo una prima ricostruzione, che i responsabili abbiano fatto esplodere una bomba carta che ha creato un buco nella cinta muraria dello stadio.

Come detto prontamente sono intervenuti i Militari presenti al comunale che hanno provveduto a perquisire le persone presenti e hanno avviato le loro indagini per cercare di risalire ai colpevoli di questo insensato gesto.

Presente allo stadio anche il sindaco Luca Del Gobbo che ha spiegato:

"Ero al bar tra il primo e il secondo tempo quando si è sentito questo forte boato - racconta il primo cittadino - Subito sono uscito e ho visto questo buco nel muro. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le loro indagini per individuare i colpevoli. Onestamente non riesco a capire il perchè di quanto accaduto, dal momento che durante la gara non si è verificata alcuna tensione tra le tifoserie. Credo che si tratti di un gesto di qualche imbecille che probabilmente non pensava di poter creare un danno di questo tipo. Fortunatamente nessuno si trovava in quell'area allo scoppio, altrimenti ci sarebbero potuti essere dei feriti".