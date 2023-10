La vittoria, la gioia e infine un lungo abbraccio colmo di felicità e chiuso con un pianto liberatorio tra padre e figlio di Magenta: Riccardo e Aldo Lami. Il figlio sul gradino più alto del podio dopo una rimonta leggendaria.

Il padre, già campione in passato e che più di tutti può capire le emozioni fortissime che solo lo sport può regalare. Ecco in quell’abbraccio c’è proprio l’essenza dello sport: tenuta mentale, duro lavoro e talento che si sciolgono in lacrime al taglio del traguardo.

Riccardo Lami è campione italiano di Quad cross

Riccardo ce l’ha fatta, il 16enne volante a bordo del suo quad vincendo ad Albenga lo scorso weekend la tappa ligure del campionato Fmi per la categoria «Sport» si è aggiudicato il titolo nazionale nella disciplina cross-country.

Un successo straordinario se si pensa che il giovane Riccardo prima della gara era dietro di 13 punti al suo diretto avversario e per vincere avrebbe avuto bisogno di una doppia vittoria. Detto fatto. Nel corso del weekend il 16enne ha inanellato prima la pole position e poi vittorie sia in gara 1 che in gara 2.

«È stata un’emozione indescrivibile - racconta ancora commosso papà Aldo - Riccardo ha avuto una crescita incredibile nel corso della stagione. Finita la gara ci siamo abbracciati e siamo scoppiati a piangere come bambini. Se lo merita perchè ha lavorato veramente tantissimo ed è un successo che è stato costruito con duro lavoro e sacrifici».

L'emozione del 16enne

Tantissima emozione, come spiegato dallo stesso Riccardo:

«È difficile spiegare a parole quello che si prova - spiega proprio il neocampione - Anche perchè è stata una vittoria che non ci aspettavamo. Eravamo tanto indietro. Siamo partiti male, ad inizio stagione non ero all’altezza. Botta dopo botta siamo cresciuti. Con concentrazione abbiamo lavorato tanto anche con il nostro meccanico che è stato straordinario e che ringrazio tantissimo. Abbiamo stretto i denti fino alla fine e ora siamo veramente felicissimi. Ora iniziamo a pensare alla prossima stagione. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti ma quello lo vedremo nei prossimi mesi. Ora avremo un piccolo stop per ricaricare le pile e poi torneremo a spingere in palestra e sul quad per arrivare pronti alla prossima primavera quando ripartiranno le gare».

Per festeggiare al meglio la vittoria la famiglia Lami si è riunita per una grande festa con amici, simpatizzanti e parenti lunedì 16 ottobre in un bar della città. Presenti in quell’occasione anche il presidente del Motoclub Magenta Oreste Ticozzelli, a cui Riccardo è affiliato e poi due rappresentanti politici della città l’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello e il presidente del consiglio comunale Luca Aloi.

L'encomio dell'Amministrazione comunale

Nel corso della serata l’Amministrazione comunale rappresentata proprio dall’assessore Cuciniello ha voluto premiare il giovane Riccardo per il risultato conseguito consegnandogli una medaglia.