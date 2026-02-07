Effettuate opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione del sottotetto

Ultimi giorni di attesa per il taglio del nastro della biblioteca di via Cavour a Legnano, in programma sabato 21 febbraio alle 11

Effettuati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione del sottotetto

Nei prossimi giorni saranno effettuati gli ultimi interventi di imbiancatura prima dell’inaugurazione dell’edificio, interessato negli scorsi mesi da lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e dalla sistemazione del sottotetto.

Dal 12 al 20 febbraio la biblioteca sarà chiusa al pubblico

Da giovedì 12 a venerdì 20 febbraio la biblioteca sarà chiusa Si invitano i cittadini a ritirare i propri materiali richiesti al prestito entro mercoledì 11 febbraio.

Nel periodo di chiusura saranno aperte le altre due sedi della biblioteca

Nel periodo di chiusura saranno regolarmente aperte le altre due sedi della biblioteca, a Mazzafame in via dei Salici e nello Spazio 27B in via Girardi. La cerimonia d’inaugurazione della biblioteca sarà anche l’occasione di mostrare il giardino di villa Bernocchi recentemente riqualificato.