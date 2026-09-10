Tutto pronto per l’edizione 2026 della Stralegnanese

Legnano è pronta a cambiare ritmo. Venerdì 11 settembre p.v. il rumore del traffico cittadino lascerà spazio ai passi di centinaia di runner, appassionati di camminata, famiglie e gruppi di amici che trasformeranno il centro cittadino in una grande festa dello sport con la StraLegnanese by Night, la manifestazione organizzata dalla U.S. Legnanese 1913 che, anno dopo anno, è diventata uno degli appuntamenti più partecipati e coinvolgenti del calendario di Legnano.

La formula è quella vincente delle precedenti edizioni: una corsa-camminata non competitiva di 7 km aperta a tutti, nella quale non conta il cronometro, ma il piacere di vivere Legnano in una veste completamente diversa, attraversando alcune delle sue vie e dei suoi luoghi più rappresentativi in una atmosfera fatta di sport, condivisione e voglia di stare insieme.

Percorso, partenza e prove per i bambini

La partenza è prevista alle 20.15 da viale Toselli, dove sarà posizionato anche lo striscione di arrivo, trasformando così il Castello di Legnano e l’area adiacente nel cuore dell’evento. Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli.

Alle 19.00, all’Isola del Castello, prenderanno il via le prove dedicate ai bambini: 800 mt per i ragazzi e le ragazze dai 9 ai 12 anni, e 400 mt per chi ha un’età compresa tra i 5 e gli 8 anni, permettendo così a tutta la famiglia di vivere insieme l’esperienza della StraLegnanese by Night.

Il Villaggio della StraLegnanese by Night

Mi la StraLegnanese by Night è molto più di una corsa. A partire dalle 17.00 aprirà infatti il Villaggio della StraLegnanese by Night allestito nell’area del Castello, che diventerà il cuore pulsante della manifestazione con musica, associazioni del territorio, area food & drink, e spazi dedicati all’incontro e alla socialità. Ad accompagnare il pubblico per tutta la serata sarà DJ Fà, che con il suo dj set scandirà il ritmo dell’evento fino alla partenza e nel dopo gara, contribuendo così a creare un’atmosfera di festa aperta non solo ai partecipanti alla prova, ma anche a chi verrà a sostenerli. Poco prima dello start è inoltre previsto il riscaldamento collettivo guidato da Laura Antonini, trasformando quindi l’attesa del via in un momento di energia condivisa.

Viabilità e informazioni utili

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno predisposte temporanee modifiche alla viabilità lungo il percorso. Tutte le informazioni aggiornate, il regolamento completo, il tracciato e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.uslegnanese.it.

Una serata di sport, musica e condivisione

Venerdì sera Legnano non ospiterà semplicemente una corsa: vivrà una grande festa all’aria aperta dove sport, musica e condivisione si incontreranno per regalare alla città una serata speciale.

La U.S. Legnanese 1913 invita tutti a indossare le scarpe da running… oppure semplicemente a raggiungere il Villaggio StraLegnanese by Night per vivere una serata che promette emozioni, divertimento e tanta voglia di stare insieme.