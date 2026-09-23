I malviventi hanno contattato la donna su Whatsapp facendole credere che la targa della sua auto era stata usata per una rapina

Truffatori videochiamano un’anziana e la derubano dei gioielli: è successo ad Arluno.

Truffatori videochiamano un’anziana

E’ la nuova frontiera delle truffe. Videochiamare gli anziani. E’ quanto successo anche ad Arluno e ha visto come sfortunata protagonista un’anziana residente in paese. Lei ad aver ricevuto una videochiamata sul cellulare, su Whatsapp, da un finto appartenente alle Forze dell’Ordine: l’uomo ha raccontato che la targa della signora era stata clonata e utilizzata per fare una rapina e che per questo avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo a casa della donna. L’uomo si è così presentato poco dopo, insieme a un complice.

La fuga coi gioielli

Non si sa come, sta di fatto che i due malviventi sono riusciti a farsi dire il codice per aprire la cassaforte. Da qui la loro fuga con i gioielli che l’anziana ci aveva custodito all’interno. Sul caso indagano i Carabinieri.