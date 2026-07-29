Trovato un braccialetto elettronico, la Polizia Locale cerca il proprietario. E’ successo a Buscate.

Trovato un braccialetto elettronico, la Polizia Locale cerca il proprietario

Un braccialetto elettronico trovato a terra. E ora si cerca il proprietario. E’ quanto accaduto a Buscate. Il dispositivo (che serve per il controllo a distanza di persone sottoposte agli arresti domiciliari e a provvedimenti contro la violenza di genere) è stato rinvenuto venerdì 24 luglio 2026 in via Del Lavatoio. Ed è stato poi consegnato alla Polizia Locale che ora chiede al legittimo proprietario di farsi avanti.