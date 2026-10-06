Trovata ferita a terra: il marito violento finisce in carcere. E’ successo a Nerviano.

Trovata ferita a terra

A trovarla, a terra, sono stati alcuni passati. La donna si trovava in un parcheggio, lungo la statale del Sempione, a Nerviano. Sul posto la centrale operativa ha inviato una pattuglia del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese. La donna, che era già stata soccorsa da alcuni passanti, aveva delle tumefazioni sul volto, una ferita a un occhio e aveva un forte mal di gamba. Ha subito raccontato agli agenti che era stata aggredita dal compagno – un italiano di 46 anni – per poi fuggire: ma il dolore era tanto, ed era crollata a terra. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale, per accertamenti. La donna ha riferito di essere, da parecchio tempo, vittima di maltrattamenti, appunto causati dal compagno. Non aveva mai denunciato per paura. E la denuncia era arrivata solo ora, dopo un lungo colloquio con gli agenti. La donna, dimessa con una prognosi di 15 giorni, è stata poi ospitata in una struttura protetta.

Il compagno finisce in carcere

Il comando ha denunciato il compagno per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti, svolgendo accertamenti sul suo conto, hanno appurato come l’uomo fosse sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di una sentenza definita. Per questo, oltre alla denuncia, il comando ha inviato apposita segnalazione all’Ufficio di sorveglianza per chiedere l’aggravamento della misura cui era sottoposto. Oggi, martedì 6 ottobre 2026, l’uomo è stato condotto in carcere a Milano.