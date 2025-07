Trentotto progetti selezionati nel bando "Porte aperte"

i progetti vicnitori

Il bando, lanciato per la prima volta nel 2024, ha ottenuto un riscontro molto positivo anche in questa seconda edizione

Sono 38 i progetti selezionati nell’ambito della seconda edizione del bando “Porte Aperte”, promosso da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e dalle 16 Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di rafforzare e ampliare l’offerta educativa e di socializzazione destinata a preadolescenti, adolescenti e giovani fino ai 25 anni, valorizzando gli oratori come luoghi di aggregazione e presidi educativi e accrescendo la responsabilità educativa della comunità adulta e degli enti del territorio. si tratta del secondo bando voluto da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara con la collaborazione di tutte le 16 fondazioni di comunità. 38 i progetti selezionati, uno del territorio del Ticino, quello della Parrocchia Beata Vergine Assunta di Turbigo per il progetto “AD Occhi Aperti - guardare per (far) crescere”, che si è aggiudicata un contributo di 60.000 euro (30 di FC, 30 nostre sulle risorse territoriali a noi destinate)

Il bando, lanciato per la prima volta nel 2024, ha ottenuto un riscontro molto positivo anche in questa seconda edizione: 133 progetti pervenuti, per una richiesta complessiva di contributo di quasi 10 milioni di euro e uno stanziamento finale di risorse pari a 2.403.500 euro, di cui 1.205.100 euro da Fondazione Cariplo, 520.000 euro da Fondazione Peppino Vismara e 678.400 euro dalle Fondazioni di Comunità.

I progetti selezionati coinvolgono 175 organizzazioni (38 in qualità di capofila e 137 come partner) e avranno un impatto diretto su 177 oratori, con una media di 4,6 oratori coinvolti per ogni progetto. Significativa la presenza delle parrocchie che parteciperanno ai progetti sostenuti come capofila, partner o soggetti di rete: la loro presenza si attesta a 184. Numerosi altri attori territoriali (associazioni sportive, culturali e ambientali, organizzazioni di volontariato, istituti scolastici, etc.) hanno aderito alle reti, a sottolineare la volontà di mettere in relazione gli spazi oratoriani con il territorio.

Inoltre, si segnala che 5 proposte finanziate si configurano come “progetti di sistema” - in quanto prevedono azioni da realizzare in almeno 10 oratori - con una ricaduta su 71 oratori (in media 14 a progetto).

Al termine delle attività (la durata dei progetti è prevista tra i 24 e i 36 mesi), i progetti selezionati stimano di raggiungere oltre 32.400 minori e giovani e circa 5.000 adulti tra educatori, animatori e volontari.

I 38 progetti finanziati quest’anno si vanno ad aggiungere alle 50 iniziative che la prima edizione del bando aveva sostenuto nel 2024.

I progetti verranno realizzati nel territorio della Lombardia, con la seguente distribuzione:

6 progetti a Bergamo

5 a Milano

4 a Como e Brescia

3 a Cremona e Varese

2 a Sondrio, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Nord Milano

1 a Lecco, Pavia e Ticino Olona

Focus su supporto scolastico, inclusione sociale e cittadinanza attiva

I progetti selezionati si sono distinti per la capacità di costruire alleanze educative territoriali, affrontando in modo condiviso i bisogni dei ragazzi e sostenendo il ruolo educativo degli adulti di riferimento. Tra le azioni messe in campo:

attività di doposcuola per contrastare la povertà educativa;

laboratori creativi, culturali, esperienziali, sportivi per incrementare le opportunità educative e aggregative dei giovani;

percorsi per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con background migratorio o in condizione di fragilità;

iniziative di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, anche in chiave di scambio intergenerazionale.

Gli oratori, grazie alla loro presenza capillare sul territorio e al ruolo tradizionalmente svolto a supporto della crescita dei giovani, sono stati riconosciuti come presìdi educativi di prossimità. Valori come accesso gratuito, relazionalità, inclusività e appartenenza alla comunità sono il cuore dei percorsi progettuali sostenuti.

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo:

“Gli oratori rappresentano ancora oggi una risorsa preziosa e insostituibile per le nostre comunità, in particolare per le giovani generazioni. Sono luoghi accoglienti, capaci di offrire esperienze di crescita personale e collettiva, e soprattutto di costruire relazioni significative. In questi spazi, anche i ragazzi più fragili, quelli che rischiano l’isolamento o che provengono da contesti complessi, trovano opportunità concrete di incontro, ascolto e partecipazione attiva. L’impegno di Fondazione Cariplo a favore dei giovani è ampio, strutturato e trasversale, e si traduce in un numero crescente di progetti che coinvolgono il mondo giovanile in tutte le sue dimensioni. La Fondazione è attivamente impegnata su più fronti, con iniziative che spaziano dal contrasto alla condizione di NEET – giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi – alla valorizzazione dello sviluppo nella prima infanzia, alla promozione del benessere psicologico degli adolescenti e al sostegno ai percorsi formativi dei ragazzi per garantire basi solide su cui i giovani possano costruire il proprio futuro. I progetti selezionati hanno messo in luce tutto il potenziale degli oratori proponendo iniziative capaci di rispondere ai bisogni reali dei ragazzi, come attività di supporto allo studio, percorsi educativi e laboratori creativi capaci di intercettare ciò che li appassiona e trasformarlo in occasioni educative. Un elemento centrale del successo di questo Bando è la collaborazione con Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità coinvolte. Grazie alla loro profonda conoscenza dei territori e alla capacità di interpretarne le specificità e i bisogni, è possibile costruire progetti mirati, concreti e ben radicati nella realtà locale. Questo lavoro di rete permette di dare nuova energia agli oratori e di renderli ancora una volta protagonisti nella crescita delle nuove generazioni».

Paolo Morerio, Presidente Fondazione Peppino Vismara: “Gli oratori rappresentano uno dei principali contesti a cui la nostra Fondazione ha destinato risorse e sostegni, pertanto abbiamo sostenuto convintamente questa seconda edizione del bando e ci auguriamo che questa iniziativa possa contribuire ad agevolare i percorsi di socializzazione e crescita delle nuove generazioni oltre che sostenere le comunità nel loro ruolo educante. Ringraziamo la Fondazione Cariplo e le 16 Fondazioni di Comunità per la costruttiva collaborazione”.

Salvatore Forte, Presidente Fondazione Comunitaria Ticino Olona: “Da quando è nata la nostra Fondazione ha sempre dedicato un bando agli oratori, in considerazione del ruolo fondamentale di sussidiarietà che essi svolgono in estate e dell’attività di supporto alla formazione scolastica durante tutto l’anno scolastico. I più bisognosi, appartenenti alle classi meno abbienti, provenienti da realtà culturali e civili diverse o ancora appartenenti a famiglie in difficoltà economica e sociale, trovano negli oratori estivi e nel doposcuola un luogo di rigenerazione, di normalità, di sostegno. Agli oratori e a tutti gli attori coinvolti non si può non essere grati.

Da due anni la nostra fondazione è coinvolta, con tutte le altre comunitarie, in questo progetto “Porte Aperte” delle Fondazioni Cariplo e Peppino Vismara, alle quali va il nostro sentito grazie. In questo modo sul territorio di nostra competenza possono arrivare ulteriori fondi a un gruppo di oratori per azioni più articolate e, si spera, di lunga durata”.

Progetto sostenuto: Parrocchia Beata Vergine Assunta di Turbigo per il progetto “AD Occhi Aperti - guardare per (far) crescere” (contributo di 60.000 euro): il progetto, promosso dalla Parrocchia Beata Vergine Assunta in collaborazione con l’Associazione Sorelle Brioschi e una rete di enti educativi e sociali, mira a rafforzare la funzione aggregativa ed educativa degli oratori del territorio. L’iniziativa prevede attività laboratoriali, doposcuola, percorsi formativi per adulti e azioni di inclusione rivolte a minori in situazione di fragilità. È previsto il coinvolgimento di oltre 470 partecipanti tra giovani, volontari e operatori. Fondazione Comunitaria di Ticino Olona