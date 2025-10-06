Torrente Bozzente: partiti i lavori per sistemare i tombini

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per sistemare le tombinature del torrente Bozzente che attraversa Rho.

L’investimento è pari a 5 milioni di euro 3,5 circa con fondi Pnrr e la restante quota con finanziamenti comunali. L’obiettivo è importante: risanare le criticità idrauliche responsabili di ricorrenti allagamenti che si possono manifestare in coincidenza di eventi meteorici significativi.

“Queste opere garantiscono la messa in sicurezza di tutto il percorso del Bozzente che attraversa la città”

«Si tratta di un intervento davvero significativo: anche se non vediamo direttamente l’esito delle opere, dal momento che si agisce in punti interrati, potremo godere degli effetti positivi di quanto viene messo in atto – spiega l’Assessore Valentina Giro – Queste opere garantiscono la messa in sicurezza di tutto il percorso del Bozzente che attraversa la città, anche in anni recenti fonte di problemi ed esondazioni. Utilizziamo fondi del Pnrr e il Comune investe cifre consistenti per portare a termine il progetto».

In via Pastrengo è già stato quasi completato il tratto di condotto, a breve si avanzerà in via Cornaggia, dove sono già posizionati i divieti sosta, procedendo da corso Europa in direzione Sud. Una seconda squadra di tecnici a partire dalla prossima settimana tornerà in via Pastrengo per gli interventi di risanamento di acciaio e intonaci. La soluzione progettuale è stata condivisa con Cap