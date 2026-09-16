Torna sotto casa della ex: arrestato per maltrattamenti e stalking. E’ successo a Nerviano.

Torna sotto casa della ex: arrestato per maltrattamenti e stalking

Era tornato sotto casa dell’ex. Ed è finito nei guai. E’ quanto successo la sera di ieri, martedì 15 settembre 2026, a Nerviano. Erano circa le 20 quando un 40enne residente in paese era tornato sotto casa della sua ex. Qualche settimana prima la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, lui se n’era andato di casa. Fino all’altra sera, quando è stato visto aspettarla sotto il portone di casa di lei. Donna che è poi arrivata alla guida di un’auto, con a bordo anche i loro figli. Lei, terrorizzata, si è chiusa in auto, chiamando il 112.

L’arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, mentre l’uomo continuava a minacciare la ex. Bloccato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e stalking.