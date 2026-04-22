Torna a essere l’incubo della sua ex: bloccato e arrestato a Nerviano. Nei guai un 27enne di Inveruno.

Torna a essere l’incubo della sua ex

Era tornato a essere l’incubo della sue ex fidanzata, ed è stato arrestato dai Carabinieri. Altri guai per un 27enne di Inveruno che la sera di venerdì scorso, violando il divieto di avvicinamento alla donna (che vive a Nerviano), si era presentato sotto casa della vittima. L’uomo infatti non poteva avvicinarsi all’ex compagna in quanto era già stato denunciato dalla stessa per atti persecutori e nei confronti della vittima era già stato attivato il percorso di protezione Codice rosso.

L’arresto

Ma il 27enne si è presentato fuori dall’abitazione di lei, che ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Nerviano che l’hanno bloccato e arrestato.