Tony Pitony apre e fa il pieno al “Rugby Sound 2026”

Tony Pitony ha fatto il pieno nella prima serata del “Rugby Sound 2026” all’Isola del Castello di Legnano.

“Rugby Sound 2026”, Tony Pitony apre con il botto

Era tanto attesa e non ha deluso le aspettative. Pienone e divertimento ieri sera, giovedì 2 luglio 2026, per la prima serata del “Rugby Sound 2026” all’Isola del Castello di Legnano. Protagonista assoluto è stato Tony Pitony, che ha portato sul palco il suo nuovo spettacolo estivo. Artista concettuale siciliano la cui ricerca si colloca al confine tra musica, performance e teatro, ha fatto tappa in città con il suo “EstaTony”.Un boom di presenze quello di ieri sera, tutti attratti da un artista che nel suo lavoro unisce influenze eterogenee – dalla visionarietà degli anni ’60 alla musica elettronica, dall’estetica trash al fetish e all’antiproibizionismo – dando vita a un linguaggio ironico, provocatorio e consapevole, che rifiuta le etichette di genere e le logiche di mercato. Qui sotto le foto (by Rubgy Sound):

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Stasera tocca a Madame

E il festival prosegue: oggi, venerdì 3 luglio 2026, sul palco ci sarà la cantante Madame con il suo “Madame Tour Estate 2026″.