Tentano di rubare rame dall’ex ditta: arrestati un 70enne e un 53enne di Parabiago. E’ successo a Nerviano.

Tentato di rubare rame dall’ex ditta

Un uomo di 70 anni e un altro di 53. Loro ad essere finiti nei guai, beccati dai Carabinieri. Il motivo? Stavano rubando rame e bobine da una ditta dismessa.

Il fatto è successo la sera di domenica 4 ottobre 2026.

I due, che abitano a Parabiago, si erano introdotti con un furgone all’interno di un ex azienda, per la precisione la ex Eureca, che si trova in via Della Novella a Sant’Ilario, frazione di Nerviano. Ad accorgersi che stava succedendo qualcosa di strano sono stati alcuni residenti nelle vicinanze che hanno sentito dei rumori provenienti proprio dall’ex ditta.

L’arresto

Così hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nerviano. I militari hanno sorpreso i due, col loro furgone, mentre stavano rubando delle bobine e tubi di rame.

I due sono stati arrestati e il materiale è stato ridato al legittimo proprietario.