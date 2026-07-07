E' successo questa mattina, provvidenziale l'intervento dei militari che sono entrati nell'appartamento passando dalla finestra

Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano, salvata dai Carabinieri: è successo a San Vittore Olona.

Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano

E’ stata vista a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, nella mano teneva un coltello. Questa la scena osservata da alcuni vicini di casa in una palazzina di San Vittore Olona. Erano circa le 6 della mattina di oggi, martedì 7 luglio 2026. Subito è stato allertato il 118 in quando la donna minacciava di buttarsi di sotto, dal terzo piano.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile di Legnano, insieme a loro anche i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. Saliti con l’autoscala dei pompieri, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento attraverso la finestra e per poi afferrare e salvare la donna.