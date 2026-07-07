E' SUCCESSO QUESTA MATTINA

Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano, salvata dai Carabinieri

E' successo questa mattina, provvidenziale l'intervento dei militari che sono entrati nell'appartamento passando dalla finestra

Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano, salvata dai Carabinieri

San Vittore Olona · 07/07/2026 alle 19:43

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Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano, salvata dai Carabinieri: è successo a San Vittore Olona.

Tenta di buttarsi dal balcone con un coltello in mano

E’ stata vista a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, nella mano teneva un coltello. Questa la scena osservata da alcuni vicini di casa in una palazzina di San Vittore Olona. Erano circa le 6 della mattina di oggi, martedì 7 luglio 2026. Subito è stato allertato il 118 in quando la donna minacciava di buttarsi di sotto, dal terzo piano.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile di Legnano, insieme a loro anche i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. Saliti con l’autoscala dei pompieri, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento attraverso la finestra e per poi afferrare e salvare la donna.

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