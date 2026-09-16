Teneva i panetti di cocaina nello zainetto: arrestato a Turbigo.

Teneva i panetti di cocaina nello zainetto, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Legnano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. A Turbigo, nei giorni scorsi, avevano intimato l’alt a un’auto, per la precisione una Seat Leon, alla cui guida vi era un italiano. A bordo vi era anche un albanese di 27 anni, residente a Gallarate. Quest’ultimo, all’interno di uno zainetto, teneva 2 panetti di cocaina dal peso totale di 180 grammi. Per lui è scattato l’arresto.