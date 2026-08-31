“Summer Run”, un’edizione da record a Rescaldina.

“Summer Run”, un’edizione da record

Cielo azzurro sopra il centro commerciale Spazio Conad di Rescaldina e record di pettorali per una Summer Run che supera le attese. Sono stati 575 i partecipanti, doppiato il numero della prima edizione, della corsa svoltasi ieri, domenica 30 agosto 2026, a Rescaldina.

I runner, carichi dopo la pausa estiva, hanno dato battaglia lungo un percorso ricco di novità e cambi di direzione, nella 16 e nella 10 chilometri Fidal, oltre che sulle medesime distanze non competitive.

E la gioia di tutti i partecipanti, e in particolare delle tante famiglie della Family Run, hanno sancito il successo della corsa più originale del circuito Running People organizzato da Sport Più. “Oggi abbiamo avuto la conferma che questa corsa piace agli appassionati, ma anche alle persone che vogliono vivere uno spazio commerciale in maniera diversa e all’insegna dei

valori dello sport” ha spiegato Stefano Colombo, presidente di Sport Più.

Scommessa vinta, “perché quando abbiamo deciso di organizzare questa gara avevamo tanto entusiasmo e qualche timore – hanno dichiarato Giuseppe Zavaglia di Spazio Conad e Simone Rao, direttore della galleria commerciale – Invece la voglia di correre della gente ci ha fatto capire che

questa è la strada giusta. Siamo particolarmente soddisfatti dell’ottima riuscita della 16 km, un format che piace ai runner in preparazione delle mezze d’autunno e che permette a noi organizzatori di unire il Centro commerciale con la città, collegando ed integrando territori e persone”.

Presenti alla manifestazione anche Gianluca Crugnola, assessore allo Sport di Rescaldina eAlessandro Provini, vicesindaco di Cerro Maggiore: “L’unica pecca è che questa manifestazione è annuale – hanno dichiarato i due rappresentanti delle istituzioni che hanno patrocinato l’eventi – Vedere gli spazi di un centro commerciale vissuti in questo modo da atleti e famiglie è

un’immagine stupenda che supera anche i piccoli intoppi. La Summer Run è un’iniziativa pensata per riunire le comunità e che tra gli organizzatori della corsa ci siano anche il Centro Commerciale Spazio Conad, oltre alle aziende di questo territorio è davvero un segnale importante. Per questo la

soddisfazione delle nostre amministrazioni è davvero grande”.

E ora un paio di settimane per mettere a punto la preparazione in vista del prossimo appuntamento di Running People, ovvero la GallaRunTen a Gallarate in calendario domenica 13 settembre con partenza dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Ordini d’arrivo

Uomini 10 KM: Lorenzo Barbieri (Atletica V.C.A. Milano); Michele Barbieri (Runner Varese);

Marco Lanzanova (G.A.P. Saronno)

Donne 10 KM: Vittoria Di Dato (N.Atl. Varese); Tiziana Frasson (ASD Bumbasina Run); Erika

Pecnich (Azzurra Garbagnatese)

Uomini 16 KM: Francesco Bellavia (G.S. Bernatese); Sandro Cavallaro (Cus Insubria Varese);

Stefano Tettamanti (Azzurra Garbagnatese)

Donne 16 KM: Laura Brenna (ASD DK Runners); Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese);

Caterina Bigoni (Run Card)