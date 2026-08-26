“Summer Run”, una domenica tutti i corsa a Rescaldina.

“Summer Run”, una domenica tutti i corsa

“Summer Run”, una domenica tutti i corsa a Rescaldina. Tutto pronto per il primo appuntamento podistico dopo il rientro dalle vacanze che ha come cuore pulsante dell’intera manifestazione il Centro commerciale di Rescaldina e lo Spazio Conad. L’evento si svolgerà domenica 30 agosto 2026. E proprio da un’intuizione di Giuseppe Zavaglia, proprietario di Spazio Conad Rescaldina e Simone Rao, direttore generale della galleria

commerciale e Stefano Colombo, presidente di Sport Più nasce la corsa.

L’anno scorso, la prima edizione, con quasi 300 partecipanti, è stata la prova generale. Un esordio che ha gasato organizzatori e runner, tanto che quest’anno Rescaldina concede il bis con ancora più entusiasmo. “Possiamo dire che siamo all’inizio di una lunga storia – – ha dichiarato Rao nella conferenza stampa di questa mattina, mercoledì 26 agosto 2026 al fianco anche dell’assessore allo Sport Gianluca Crugnola – La

seconda edizione è anche la prosecuzione di un sogno che abbiamo coltivato e intendiamo portare avanti”. Per una domenica non ci saranno solo vetrine, carrelli e shopping. Il Centro Commerciale Rescaldina si mette le scarpe da running e diventa il punto di partenza di una mattinata fatta di

sport, musica, colori e divertimento. «Sport più e Running People hanno saputo cucire il centro città e il centro commerciale, che oggi è a tutti gli effetti una piazza dove la gente, oltre allo shopping, si incontra. Con la run si ha quindi la possibilità di vivere questi spazi in maniera sana e del tutto

originale” ha dichiarato Crugnola.

L’evento

La corsa non è soltanto una manifestazione sportiva, ma un progetto che unisce sport, territorio e attenzione all’ambiente. Per il secondo anno consecutivo i Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina sostengono l’iniziativa insieme a Sport+, Spazio Conad Rescaldina e Centro

Commerciale Rescaldina. La manifestazione punta, infatti, a valorizzare le aree verdi e gli spazi al confine tra i due Comuni, interessati da interventi di recupero ambientale, come l’area Baraggia. Fondamentale anche il

contributo dei volontari, impegnati nella cura e nella restituzione alla comunità di boschi e spazi riqualificati. La Summer Run diventa così anche un esempio di collaborazione tra amministrazioni, realtà sportive e operatori economici, capace di favorire aggregazione e partecipazione e, allo

stesso tempo, di promuovere il territorio.

“La Summer Run entra così a far parte in maniera ufficiale del circuito Running People – ha dichiarato Stefano Colombo – E questo per noi è un motivo d’orgoglio perché significa che questo progetto, ogni anno, cresce con nuovi partner e nuove proposte per gli appassionati della corsa,

senza dimenticare le famiglie. Tra tutti gli appuntamenti, questo è certamente il più originale del nostro bouquet. Si tratta di una corsa originale e frizzante, con 3 percorsi differenti, sfidante e divertente, pronta ad essere un appuntamento che riunisce tantissimi runner e appassionati al

rientro dalle ferie estive”.

Ce n’è davvero per tutti. Per chi guarda il cronometro ci sono la 16 chilometri Fidal e la 10 chilometri Fidal; per chi preferisce correre senza l’assillo del tempo, le stesse distanze sono proposte anche in versione non competitiva. Tutti sulla linea di partenza alle 9.30. Un quarto d’ora più tardi, alle 9.45, spazio invece alla corsa più allegra della giornata: la Family Run.

Cinque chilometri aperti a grandi, piccini e persino agli amici a quattro zampe, per un serpentone che ogni anno porta sul percorso famiglie, bambini e tanta voglia di stare insieme. Una gara dove arrivare primi conta decisamente meno che divertirsi.

“Per noi conta dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e dare un

valore aggiunto alla comunità – ha detto Zavaglia – Lo facciamo con un evento sportivo perché vogliamo trasmettere principi fondamentali come quello del benessere e dello stare bene insieme”.

E la Summer Run comincia ancora prima dello start con il Summer Run Village che animerà il Centro Commerciale Rescaldina di via Togliatti già sabato, dalle 9 alle 19, per riaprire domenica dalle 7.30.

Le iscrizioni online sono aperte online fino a domani, giovedì 27 agosto 2026, ma sarà possibile registrarsi anche al Centro clienti Conad e, sabato e domenica, allo stand della segreteria nel Village, allestito al centro

commerciale.