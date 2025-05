Studenti a Mauthauesen con l'Anpi

Anche quest’anno dal 9 al 12 maggio la sezione Anpi di Legnano organizza insieme all’Amministrazione comunale la visita ai campi di concentramento di Mauthausen, Gusen, Castello di Artheim e Bolzano.

I ragazzi delle scuole superiori in visita a Mauthausen

La sezione cittadina dell'Anpi spiega:

"Tale visita, a cui partecipano gli studenti delle scuole medie superiori accompagnati dai propri insegnanti, assume un valore significativo essendo quest’anno 80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. In quei luoghi da cui non fecero più ritorno, verranno ricordati tutti i legnanesi deportati dopo gli scioperi del 1944 e per attività partigiana".

Domenica 11 la commemorazione con oltre 50 Paesi

Nella giornata di domenica 11 maggio nel campo di Mauthausen si terrà la manifestazione internazionale a cui partecipano i rappresentanti di oltre 50 Paesi per ricordare la liberazione del campo ma soprattutto per mantenere viva la memoria affinché quelle tragedie non abbiano a ripetersi.

Nella foto di copertina: studenti delle scuole superiori all'edizione 2024 del pellegrinaggio della memoria nei lager nazisti insieme al presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli, all'Anpi di Legnano e al sindaco Lorenzo Radice