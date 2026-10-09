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“Stop ai rifiuti abbandonati”; torna l’analisi merceologica del secco indifferenziato: l’annuncio dell’assessore all’Ecologia di San Vittore Olona Roberto Morlacchi.

“Stop ai rifiuti abbandonati”; torna l’analisi merceologica del secco indifferenziato

“Troppi sono ancora gli abbandoni di rifiuti sul territorio, troppi sono i cestini riempiti con sacchetti contenenti il secco; il cestino portarifiuti serve per i piccoli rifiuti non è un’alternativa all’esposizione dei sacchi. Tale pratica scorretta deve cessare e l’Amministrazione comunale metterà in campo tutte le risorse di cui dispone, sia tecnologiche che umane, per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti illecitamente”. Così Roberto Morlacchi, assessore all’Ecologia di San Vittore Olona, torna a ribadire la lotta contro la maleducazione in paese.

E annuncia che,m come nel 2025, verrà effettuata la campagna di analisi merceologica del secco indifferenziato, avvalendosi della collaborazione con l’appaltatore comunale Econord.

I nuovi controlli

“L’attività si articolerà in più fasi e precisamente: individuazione di un numero significativo di utenze dislocazione territoriale e suddivise a seconda della destinazione d’uso (residenziali, commerciali, produttive, servizi) – spiega Morlacchi – Raccolta e trasporto al centro comunale di via Battisti di un campione 1-2 sacchi grigi per utenza; verifica del contenuto dei sacchi, suddivisione e pesatura delle singole frazioni di rifiuto contenute; acquisizione dei dati finali. I risultati dell’analisi effettuata nell’anno 2025 non erano stati soddisfacenti evidenziando che mediamente gli utenti oggetto di verifica avevano differenziato in maniera non corretta il 50% del contenuto del sacco grigio, ossia la metà di quanto vi avevano introdotto era rifiuto differenziabile. Preso atto dei risultati si era provveduto ad informare le utenze interessate invitandole a rimediare seguendo le corrette regole del conferimento dei rifiuti”.

Morlacchi prosegue: “Ora, a distanza di oltre un anno, si effettuerà una nuova analisi raccogliendo i sacchi contenenti i rifiuti nelle giornate di mercoledì 14 ottobre 2026 e mercoledì 4 novembre 2026: ove venissero riscontrate scorrette pratiche di conferimento dei rifiuti si procederà ad elevare le sanzione prescritte. La scorretta differenziazione del rifiuto genera un maggior costo per la comunità sanvittorese incrementando il costo di smaltimento e riducendo i contributi che il Comune riceve da Conai per il recupero corretto di carta, plastica , vetro e lattine. Lo scopo di tale iniziativa è quello di sensibilizzare alla corretta differenziazione dei rifiuti seguendo corrette pratiche di conferimento, con l’obiettivo di un risparmio economico per tutti e di un maggiore rispetto per l’ambiente. Riducendo al minimo il rifiuto “secco” smaltito negli impianti termovalorizzazione si contribuisce a incrementare la raccolta differenziata, ridurre le emissioni in atmosfera, valorizzare maggiormente i rifiuti differenziati conferiti ai consorzi di riciclo, le cui risorse verranno reimpiegate dal Comune per migliorare il servizio di igiene”.