“Sparare botti e petardi è pericoloso per persone e animali: evitiamolo”

Anche quest’anno il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, esprimendo i propri auguri per un sereno 2026 all’intera cittadinanza, si rivolge a quanti amano festeggiare con botti e petardi invitando a evitare comportamenti pericolosi per le persone e per gli animali.

L’uso dei botti è vietato ma il timore che qualcuno non rispetti questa regola rimane

“Care rhodensi, cari rhodensi, vorrei fare appello anche quest’anno al senso civico di ciascuno di voi. Le leggi vigenti parlano chiaro, l’uso dei botti è vietato, per cui su indicazione della Prefettura non è possibile emettere ordinanze, ma il timore che qualcuno non rispetti questa regola rimane.

Festeggiare, è legittimo ma sparare botti e petardi rappresenta un pericolo sia per le persone sia per gli animali

Nessuna recriminazione sul desiderio di festeggiare, è legittimo e tutti vogliono salutare il nuovo anno. Però sparare botti e petardi rappresenta un pericolo sia per le persone che maneggiano i materiali da accendere sia per gli animali domestici, che non amano gli scoppi. Giochi di luce o stelline luminose sono ben accetti, non lo sono botti e petardi che fra l’altro causano un danno all’ambiente. Auguro a tutti voi di iniziare in serenità il 2026: buon anno nuovo!”.