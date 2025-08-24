Spaccio di droga, 22enne arrestato in flagranza: sequestrate alcune dosi e 600 euro

Lotta alla criminalità

Per il ragazzo il giudice del Tribunale di Pavia ha inoltre disposto l’obbligo di dimora a Piacenza

Continua anche nei mesi estivi il lavoro di prevenzione e controllo degli agenti di pubblica sicurezza di Abbiategrasso. Nel pomeriggio di martedì, gli uomini del comando di via Trento hanno infatti provveduto ad arrestare un ragazzo di origini nordafricane colto in flagrante mentre era intento a cedere delle dosi di sostanze stupefacenti ad alcuni consumatori.

Spaccio di droga, 22enne arrestato in flagranza di reato

Gli agenti, in abiti civili, stavano effettuato una normale attività di controllo e prevenzione nelle zone dedite allo spaccio. Il giovane M.H., un 22enne di nazionalità egiziana, per non destare sospetti sulla sua attività nascondeva le dosi all’interno di un giardino condominiale e faceva la spola tra il suddetto «deposito» e i proprio clienti. Una modalità che non è sfuggita agli occhi degli agenti della Polizia Locale, che dopo aver notato la compravendita della droga sono prontamente intervenuti e, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto oltre 600 euro in contanti, ritenuti derivanti dall’attività illecita di spaccio.

Proprio mentre erano presenti gli agenti, un altro individuo si è avvicinato al 22enne chiedendo espressamente della cocaina, e confermando così i sospetti dei poliziotti. Gli uomini della Locale hanno inoltre fermato uno degli acquirenti che era ancora in possesso della sostanza stupefacente appena acquistata. Quest’ultimo ha in seguito confessato di aver acquistato la sostanza proprio da M.H.

Oltre al denaro, gli agenti hanno sequestrato sia la sostanza acquistata dall’acquirente, successivamente segnalato alla Prefettura di Milano come consumatore abituale, che le rimanenti dosi occultate all’interno del giardino condominiale.

A questo punto gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato il 22enne, conducendolo nelle camere di sicurezza del comando di Polizia Locale di Abbiategrasso. Nella mattinata di mercoledì, il Giudice del Tribunale di Pavia durante l’udienza per direttissima, ha in seguito convalidato l’arresto applicando, a carico del soggetto, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Piacenza. Questo il commento del Comune: