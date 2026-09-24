Spaccata nel negozio di frutta e verdura: ma i ladri si feriscono. E’ successo a Legnano.

Spaccata nel negozio di frutta e verdura: ma i ladri si feriscono

Hanno tentato di entrare a rubare nel negozio di frutta e verdura che si trova in via Da Giussano, a Legnano. Ma i ladri si sono feriti. E’ quanto successo nella notte di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Intorno alle 4.30 ignoti si sono infatti avvicinati alla vetrata del negozio. In pochi istanti sono riusciti a sfondarla (non si sa ancora con quale attrezzo) per poi riuscire a scappare con la somma di circa 350 euro. Ma i ladri, come detto, si sono fatti male: perchè in giro per il negozio sono state trovate numerose tracce di sangue e anche un coltello. Dal negozio è partito anche l’antifurto, che ha attivato il sistema antincendio con emissione di fumo.

Le indagini

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, insieme a loro anche i Vigili del fuoco (vista l’attivazione dell’antincendio). Il commissariato è al lavoro per accertare, anche attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza, l’esatta dinamica dell’accaduto. Molto probabile si sia trattato dell’azione di più di una persona.