Sorpreso a rubare: i padroni di casa lo bloccano, arrestato

Sorpreso a rubare nella loro abitazione di Legnano: i padroni di casa lo bloccano, arrestato.

Sorpreso a rubare in casa

Era entrato in una casa di via Rossini, a Legnano, per rubare. E ci stava riuscendo, fino a quando i padroni di casa non sono tornati, scoprendolo. Il fatto è successo la mattina di oggi, martedì 25 agosto 2026, intorno alle 8. Il ladro, un 21enne di origine tunisina, era riuscito ad entrare in casa e si era messo a rubare un pc, infilandolo in uno zaino.

Bloccato e poi arrestato

I proprietari dell’abitazione, ritornati, lo hanno scoperto. E bloccato. Hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che l’hanno arrestato.