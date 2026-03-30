Una comunicazione ufficiale del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha portato in casa SOI Inveruno una notizia di grande rilievo: la Società sportiva gialloblu è stata insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2024, una delle più importanti onorificenze conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Soi Inveruno premiato dal Coni con la Stella d’Argento

Il riconoscimento premia “le benemerenze acquisite dalla società nel corso degli anni” e rappresenta un attestato di stima per l’attività svolta a livello sportivo, educativo e organizzativo. Nella lettera ufficiale, il CONI evidenzia come l’onorificenza voglia valorizzare il contributo offerto da atleti, tecnici e dirigenti alla crescita e alla diffusione dello sport italiano, riconoscendo al tempo stesso il ruolo delle società sportive come presidio fondamentale sul territorio.

Per la SOI si tratta di un traguardo particolarmente significativo, che arriva in un momento simbolico: il 2026 coincide infatti con l’80° anniversario dalla fondazione. Un percorso lungo otto decenni, costruito sulla continuità dell’impegno, sulla formazione dei giovani e sulla capacità di evolversi mantenendo saldi i propri valori.

Un realtà del territorio

Oggi la SOI rappresenta una realtà consolidata e profondamente radicata nel territorio, con oltre 500 atleti di tutte le età e un’attività articolata su più settori, tutti in crescita. L’atletica leggera continua a sviluppare numeri e qualità, con atleti e atlete di interesse e una stagione che si aprirà, come da tradizione, con la SOI Sprint nel weekend successivo alla Pasqua. Il basket si conferma il settore più numeroso della società, con un ampio vivaio giovanile e squadre che stanno ottenendo risultati significativi nei rispettivi campionati, arricchite dalla recente introduzione del percorso femminile. Il volley, infine, prosegue il proprio percorso di crescita sia in termini di partecipazione sia di risultati, confermandosi un punto di riferimento per questo territorio.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – commenta il Presidente Luca Crespi – perché rappresenta una sintesi del lavoro svolto in questi anni da tutta la società. È un’onorificenza di livello nazionale che valorizza l’impegno quotidiano di dirigenti, allenatori, volontari, atleti e famiglie. Desidero ringraziare il CONI per questo importante attestato di stima: lo condividiamo con tutta la comunità e lo consideriamo uno stimolo per continuare a crescere, mantenendo al centro i valori educativi dello sport».

Nel corso dell’anno la SOI celebrerà il proprio 80° anniversario con iniziative e momenti dedicati, coinvolgendo atleti, famiglie e tutta la comunità locale. Un’occasione per valorizzare il percorso fatto e guardare con rinnovato entusiasmo alle sfide future.