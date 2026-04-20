Due giornate di grande atletica, partecipazione e passione hanno segnato gli ultimi due weekend organizzati dalla SOI Inveruno allo stadio di Castano Primo, grazie all’ospitalità di GS Castanese: oltre 1.300 atleti complessivi scesi in pista, più di 600 alla SOI Sprint di sabato 11 e oltre 700 agli Under Games di domenica 19 aprile, prova del Trofeo Brambilla categoria “Ragazzi”.

SOI Inveruno: due weekend da record tra Sprint e Under Games

La terza edizione della SOI Sprint ha confermato la crescita costante della manifestazione, richiamando 75 società da tutta Italia e offrendo uno spettacolo tecnico di alto livello. In evidenza le prestazioni di Luca Castellazzi (15.91 nei 150 metri e 33.24 nei 300) e di Filippo Vedana (23.95 nei 200 ostacoli), oltre al 38.76 nei 300 metri femminili di Giulia Macchi.

Positivi anche i risultati degli atleti SOI, con il secondo posto di Carolina Gelmotto nei 150 metri femminili e il quarto posto della staffetta 4×400 mista SOI A (Lorenzo Garavaglia, Anna Beccegato, Filippo Ramponi e Gaia Baggini), a conferma del buon lavoro del settore atletica.

Bilancio complessivo

Domenica 19 aprile spazio agli Under Games, che hanno trasformato la pista in una grande festa dello sport giovanile, con centinaia di ragazzi e famiglie presenti per tutta la giornata. Importante anche la presenza del presidente FIDAL Milano Tito Gilberti, che ha preso parte all’intera giornata e alle premiazioni degli atleti.

Buoni risultati anche per i giovani gialloblù: da segnalare il terzo posto di Giorgia Calcaterra nei 2 km di marcia e il quarto posto di Greta Piemonti nei 1000 metri, con record sociale migliorato di ben 4 secondi.

Un doppio appuntamento che conferma la capacità organizzativa della SOI e il suo ruolo di riferimento sul territorio, proprio nell’anno dell’80° anniversario.