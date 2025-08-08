l'importantissima sfida

Nelle prime due partite della serie il Bollate si è infatti imposto con il minimo scarto in entrambe gli incontri

Nel weekend si deciderà la formazione vincitrice del campionato italiano di Serie A2 e la nuova formazione ad avere diritto a partecipare alla Serie A1 2026.

Softball, promozione in A1: weekend decisivo per Legnano e New Bollate

Dopo le prime partite disputate a Legnano la finale promozione si trasferisce a Bollate. Le padrone di casa del Lacomes Bollate avranno due match point per aggiudicarsi l’accesso alla prossima Serie A1 dopo il doppio successo nelle prime due gare disputate. Per la Voden Medical Legnano, invece saranno due sfide da vincere a tutti i costi per portare la serie alla bella e centrare la promozione nel massimo campionato di softball italiano.

Nelle prime due partite della serie il Bollate si è infatti imposto con il minimo scarto in entrambe gli incontri. Gara 1 ha visto la formazione guidata dal manager Dante Di Lauro, superare la formazione di Argenis Blanco per 4 a 3 mentre in gara 2 il Lacomes ha ottenuto la vittoria con il punteggio di 1 a 0.

Gara 3, dedicata alle lanciatrici di scuola italiana, si disputerà sabato 9 agosto, alle ore 17:00, al campo da softball di Bollate. L’eventuale gara 4, senza vincoli per le lanciatrici utilizzate, verrà disputata domenica 10 agosto alle ore 12:00 mentre gara 5 si disputerebbe 30 minuti dopo il termine della quarta sfida della finale promozione.

Il commento del manager Blanco

"Abbiamo perso le prime due sfide della finale di un punto. Ora andiamo a giocare a Bollate con lo stesso spirito di quando abbiamo giocato qua a Legnano." commenta il manager Argenis Blanco della Voden Medical Legnano. Prosegue poi: "Siamo tra le migliori squadre della Serie A2 e non dobbiamo dimenticarcelo. Siamo spalle al muro e sarà una difficile montagna da scalare ma non molliamo e daremo il tutto per tutto in ogni partita."

Legnano potrà contare sul roster al completo per gara 3,4 e 5. Ancora dubbi su chi tra Roberta Colombo, Stefania Colombo ed Elisa Thi Thai Morlacchi verrà utilizzata come partente di gara 3. Gara 4, invece, dovrebbe essere affidata ad Alonso Gallardo Beatriz.

"La squadra sta bene ed è pronta a scendere in campo" afferma il manager bollatese Dante Di Lauro. "A prescindere dal vantaggio ottenuto nelle prime due partite, dovremo scendere in campo con serenità e concentrandoci su di noi e sul nostro softball" ha poi aggiunto l'head coach del New Bollate.

Il Lacomes ritrova le giovani Alessandra Metta e Rebecca Soldi dopo le World Series Junior League e Margot Lenassini rientrante da un infortunio. Ancora out, invece, Marina Masetti e Martina De Agostini. Dubbi anche per lo staff tecnico bollatese nella scelta della lanciatrice partente di gara 3. Se si dovesse arrivare a gara 4 certo l’utilizzo di Amalie Chaloupkova in pedana.