Gruppo CAP e il Comune di Pero siglano un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’impegno congiunto nella salvaguardia dell’ambiente e del benessere dei cittadini. Al centro dell’accordo, un piano di interventi finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene e al miglioramento della qualità dell’aria nei pressi dell’impianto di depurazione di Pero.

Siglato un accordo con il gruppo Cap per contrastare i miasmi

L’impianto, uno dei principali nodi della rete di depurazione della Città metropolitana di Milano, serve numerosi comuni della zona nord-ovest del capoluogo e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il trattamento delle acque reflue. In questo contesto, Gruppo CAP, gestore del servizio, si impegna ad attuare azioni concrete per ridurre al minimo l’impatto sul territorio.

Gli interventi tecnici, previsti dal protocollo, sono tutti volti a soddisfare le esigenze del territorio e a rispondere in modo concreto alle richieste dei cittadini:

Entro i primi mesi del 2026 sarà installato un nuovo sistema per purificare l’aria nelle prime fasi di trattamento, utilizzando filtri a carboni attivi più efficaci e sostenibili. Verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione su alcune aree coperte dell’impianto, migliorando le sezioni che si occupano della separazione della sabbia e dell’asciugatura dei fanghi, oltre a mettere in sicurezza la copertura della zona biologica. Ogni due mesi, aziende specializzate effettueranno controlli e interventi per assicurare che i sistemi di trattamento dell’aria funzionino correttamente. Saranno introdotte nuove tecnologie per trattare i fanghi in modo ancora più efficiente, puntando al recupero di energia e al rispetto dell’ambiente.

Rafforzare il coinvolgimento dei cittadini

Oltre agli interventi tecnici, il protocollo – che avrà durata quadriennale con possibilità di proroga – si pone l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Ecco, quindi, che sarà attivata una pagina web dedicata sul sito di Gruppo CAP, con aggiornamenti sui lavori in corso e un sistema di segnalazione online per i cittadini. In più, per promuovere la trasparenza e una maggiore conoscenza del funzionamento dell’impianto, verranno organizzate visite guidate e proposti progetti educativi e incontri periodici con la cittadinanza e le istituzioni locali.

«Questo accordo rappresenta un passo concreto nella direzione di un servizio idrico sempre più attento alle esigenze del territorio e dei cittadini – dichiara Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP. Rafforzare la collaborazione con il Comune di Pero significa mettere in campo strumenti innovativi, soluzioni tecnologiche avanzate e un dialogo costante con la comunità. Solo lavorando fianco a fianco con le amministrazioni locali possiamo costruire un sistema davvero sostenibile, efficiente e capace di rispondere in modo tempestivo alle nuove sfide ambientali».

Il controllo diretto delle emissioni

Questo accordo rappresenta un passo decisivo verso una gestione aperta e trasparente delle tematiche ambientali, con ricadute positive per la salute pubblica, la qualità della vita e l’immagine del territorio di Pero. Tra i principali benefici ci sono soprattutto il controllo diretto sulle emissioni, dato che il Comune avrà accesso regolare ai dati sulle emissioni nell’ambiente e sulle emissioni odorigene, garantendo una sorveglianza continua e puntuale; maggior trasparenza e fiducia, con la condivisione dei dati ambientali con i cittadini che rafforzerà la fiducia nelle istituzioni e nella gestione del depuratore; una pianificazione ambientale più efficace, con i dati raccolti che permetteranno al Comune di integrare le informazioni nel proprio piano di sostenibilità e mitigazione ambientale; la prevenzione delle molestie olfattive, grazie a monitoraggi costanti e tecnologie di rilevamento che aiuteranno a identificare e ridurre le emissioni odorigene, rispondendo a eventuali segnalazioni dei residenti; la valorizzazione del territorio, che ospiterà d’ora in poi un impianto monitorato e integrato in una strategia ambientale condivisa che può diventare un esempio virtuoso di economia circolare e innovazione sostenibile.

Il commento del sindaco di Pero