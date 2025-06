Si estende sul Magentino il servizio offerto dal Pulmino amico

Il servizi del progetto Pulmino amico si espandono e raggiungono anche il territorio di Magenta . È quanto annunciato martedì dall'Amministrazione comunale; grazie a un accordo tra la società Alter srl e la Croce Azzurra Associazione Volontari Abbiatensi Odv Ets, l’associazione di volontariato potrà svolgere dunque anche servizi a favore del Comune di Magenta, destinati alle persone più fragili della comunità.

Anche a Magenta arriva il Pulmino amico

Il progetto, inaugurato due anni fa, consiste nella fornitura di un mezzo attrezzato per il trasporto di cittadini con difficoltà sociali o sanitarie, legate in particolare a problemi di mobilità ridotta. In questi ventiquattro mesi sono stati numerosi i servizi svolti, soprattutto per accompagnare pazienti da e verso strutture sanitarie, dove ricevono cure e assistenza.

Con il nuovo accordo sottoscritto e presentato in questi giorni in Casa Giacobbe, il servizio sarà rinnovato per altri due anni, estendendo l’operatività anche su richiesta del Comune di Magenta, con trasporti dedicati a persone fragili che necessitano di raggiungere ambulatori, ospedali o centri per visite specialistiche e controlli medici. A sostegno dell’iniziativa, il Comune di Magenta riceverà inoltre una piantana con defibrillatore Dae in donazione, anch’essa personalizzata con i loghi delle aziende sponsor che sostengono il progetto. Così ha commentato l'assessore al Welfare Giampiero Chiodini: