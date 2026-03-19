Sgombero alle case Aler: arrestato 21enne con droga e armi

Operazione della Polizia Locale di Abbiategrasso negli alloggi Aler di via Fusè. Gli agenti , mercoledì mattina 18 marzo 2026, sono giunti sul posto per verificare un occupazione abusiva al primo piano segnalata dall’ispettore delle case di edilizia popolare

Tentano la fuga dalla finestra

Una volta arrivati alle Aler hanno suonato alla porta dell’alloggio segnalato senza ricevere una risposta. A questo punto l’ispettore Aler autorizzava l’apertura forzata della porta d’accesso mediante fabbri.

All’interno dell’appartamento c’era due individui, che alla vista degli agenti della Polizia locale, hanno tentato la fuga gettandosi dalla finestra sul retro.

Uno dei due fuggitivi, dopo una rocambolesca fuga a piedi, è stato bloccato e arrestato e veniva perquisito al fine di escludere la presenza di armi o oggetti da taglio, trovandogli addosso un “sasso” di polvere bianca cristallina, analizzata poi in cocaina dal peso lordo di 73 grammi insieme a del denaro contante per 1122 euro. Il complice ha fatto perdere le sue tracce

A questo punto la decisione di perquisire anche l’alloggio , che occupavano illegalmente, dove venivano rinvenute armi da fuoco, verosimilmente scacciacani, coltelli a serramanico e un pugnale, insieme ad altro denaro contante in moneta, dosi in stagnola di hashish per ulteriori 10 grammi e cocaina per 8. Venivano rinvenuti anche due bilancini di precisione e arnesi da scasso quali pinze, tenaglie, e piedi di porco. Portato al Comando il soggetto, un egiziano classe 2004 senza fissa dimora, veniva perquisito accuratamente, venendo trovato in possesso di un ulteriore pezzo di sostanza solida marrone analizzata poi in hashish dal peso di 25.518 grammi netti e un blister di Oxycontin da 80 mg per un totale di 12 pastiglie.

Spacciatore in carcere a Pavia

“Quest’intervento rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dalla Polizia Locale di Abbiategrasso – afferma il comandante della Polizia Locale Maria Malini – Nonché nella tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aler, finalizzate a garantire la legalità e il corretto utilizzo degli immobili destinati alle fasce più fragili della popolazione.

Soddisfatta anche l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, che sottolinea:

” Operazioni di questo genere la Polizia Locale non le ha mai fatte nelle precedenti Amministrazioni. L’impegno dei nostri agenti è costante e su più fronti per garantire maggiore sicurezza alla comunità”

Il 21enne è custodito nella Casa Circondariale di Pavia – Torre del Gallo