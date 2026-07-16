Sgomberato l’insediamento abusivo nell’ex Ansor di Canegrate.

Sgomberato l’insediamento abusivo nell’ex Ansor

Sgomberato l’insediamento abusivo nell’ex Ansor di Canegrate. L’operazione è stata condotto durante la mattinata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, all’intero dell’area di via Adige dove da tempo vi erano delle presenze illegali che più di una volta avevano creato disagi e problemi alla popolazione.

La soddisfazione del Comune

“Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Canegrate, ha liberato interamente l’area smantellando anche alcuni alloggi di fortuna – affermano dal Comune –

L’intervento delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo, è avvenuto su disposizione del Prefetto e risponde efficacemente alla richieste avanzate dal Comune di Canegrate il 26 maggio2026″.