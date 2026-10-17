«Serve un posteggio a Rho-Fiera» a chiederlo Borghetti del Pd

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La Regione finanzi il nuovo parcheggio di interscambio previsto da anni presso la metropolitana e la stazione di Rho-Fiera. A chiederlo con un ordine del giorno collegato al Piano regionale della mobilità e dei trasporti in discussione in aula al Pirellone in questi giorni, è il consigliere regionale del Partito Democratico, il rhodense Carlo Borghetti

“Il nodo di Rho-Fiera punto strategico di connessione fra linea 1 della metro, ferrovia e il trasporto su gomma”

«Il nodo di Rho-Fiera è un punto strategico di connessione fra la linea 1 della metro, la ferrovia e il trasporto su gomma di auto e bus, e il parcheggio cosiddetto “di interscambio” era già previsto oltre 20 anni fa nell’accordo di programma per lo sviluppo del sistema fieristico con l’insediamento di Fiera Milano a Rho-Pero – afferma Carlo Borghetti che all’epoca dell’accordo di programma con Fiera Milano oltre 20 anni fa ricopriva il ruolo di assessore alla Viabilità del Comune di Rho – È evidente che la nuova infrastruttura è di interesse dei pendolari e dei cittadini dell’intera area del nord e nord-ovest Milano, e contribuirebbe a ridurre il traffico in entrata a Milano, e a ridurre la pressione della sosta nelle aree più vicine a Rho-Fiera.»

“Lo sviluppo di Mind rende ancora più rilevante il potenziamento del nodo di interscambio”

Nuovo posteggio che servirebbe anche l’area di Mind che si sta notevolmente sviluppando. «Lo sviluppo dell’adiacente distretto Mind, inoltre, con lo Human Technopole, il nuovo ospedale Galeazzi, con l’arrivo del nuovo Polo universitario della Statale, rende ancora più rilevante il potenziamento del nodo di interscambio – spiega Borghetti – Per questo chiediamo alla Regione di contribuire a finanziare il progetto e la realizzazione del nuovo grande parcheggio pubblico di interscambio previsto a Rho-Fiera, che possa essere dimensionato tra i 1500-2000 posti auto, di intesa con i Comuni di Milano e di Rho, per definire le responsabilità, superare le criticità, integrare le risorse insufficienti oggi disponibili e concordare un preciso crono-programma dei lavori.»

Una struttura di rilievo che sarebbe importante per i cittadini di Rho e per quelli dei comuni limitrofi

Una struttura di rilievo che sarebbe importante non solo per i cittadini di Rho ma anche per quelli dei comuni limitrofi che ogni giorno raggiungono lo scalo ferroviario e metropolitano rhodense per raggiungere il posto di lavoro a Milano. «Non ultimo – conclude il consigliere regionale rhodense Carlo Borghetti – chiediamo che per le competenze che attengono alla Regione si tenga in debita considerazione anche la realizzazione di un sistema di collegamenti sicuri ed efficienti al nuovo parcheggio, e che nel piano economico finanziario si prevedano tariffe eque e sostenibili per i pendolari».